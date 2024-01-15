مصر تدرس خيارات تمويل إنشاء مبنى ركاب بمطار القاهرة

قالت الحكومة المصرية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض مع وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي نتائج دراسة مالية مبدئية جرى إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية 30 مليون راكب في مطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتي، أو عن طريق التمويل التجاري.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الوزير عرض أيضا افتراضات الوزارة للتكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى السنة المالية 2026-2027.

ولم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية المتوقعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأشار البيان إلى أن مدبولي أكد خلال الاجتماع على ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.