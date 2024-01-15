مطارات الأردن تحقق رقما قياسيا بـ9.53 مليون مسافر في 2023

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، إن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 18% بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة ليبلغ 9.53 مليون مسافر خلال عام 2023، مقارنة مع 8.08 مليون مسافر قادم ومغادر لنفس الفترة من عام 2022 وبنسبة نمو بلغت 3% عن عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وأضاف مستو إن المطارات الأردنية حققت بذلك رقما قياسيا بأعداد المسافرين، نفذت من خلال 86 ألف رحلة جوية قامت بها شركات الطيران الوطنية والأجنبية خلال عام 2023 لتربط المملكة بـ81 وجهة دولية برحلات مباشرة.

وتوزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال عام 2023، لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 97% من إجمالي التشغيل بـ9.5 مليون مسافر، علما أن السعة المقعدية التي عرضتها شركات الطيران بلغت 13.2 مليون مقعد لتبلغ نسبة الامتلاء للطائرات 72%، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وارتفعت نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية بنسبة بلغت 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء ما يقارب 86 ألف طائرة خلال عام 2023، مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.

وكانت أعلى وجهات السفر قصدها المسافرون من وإلى مطار الملكة علياء الدولي هي السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر وتليها دولة الإمارات بعدد 1.2 مليون مسافر ومن ثم تركيا بعدد 1.1 مليون مسافر وفي المرتبة الرابعة حلت مصر بعدد مسافرين 804 آلاف، وفي المرتبة الخامسة دولة قطر بعدد مسافرين 466 ألف وتليها الولايات المتحدة الأميركية بـ 438 ألف مسافر قادم ومغادر.