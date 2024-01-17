إطلاق المخطط العام لمشروع "THE RIG".. أول وجهة عالمية لسياحة المغامرات

أعلنت شركة تطوير متنزه النفط إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع (THE RIG)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مخطط المشروع العام، كرؤية طموحة ستعيد تعريف الرياضات البحرية وسياحة المغامرات.

ويستمد تصميم المشروع من مفهوم منصات النفط البحرية، هذا المفهوم الذي يحتفي بإرث المملكة وتاريخها العريق في قطاعي النفط والغاز.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030 الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، وبشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رائد بخرجي، إن تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة ستمتد على مساحة بناء تزيد على 300 ألف متر مربع، وعلى بعد 40 كلم من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد، وحقل البري النفطي في الخليج العربي.

وأشار إلى أن المتوقع أن يستقطب المشروع بحلول العام 2032 أكثر من 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين.

وأبان أن المشروع يضم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية، فيما سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًا للغوص، إضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.