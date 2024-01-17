عدد السياح القادمين إلى مصر يرتفع لمستوى قياسي في 2023

قال وزير السياحة المصري أحمد عيسى، اليوم الأربعاء، إن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع إلى مستوى قياسي عند 14.9 مليون زائر في 2023.

وذكر الوزير في بيان لمجلس الوزراء أن الربع الأخير من العام الماضي شهد نموا في عدد السائحين بنسبة 8% عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى 3.6 مليون سائح وهو ما يقل 600 ألف سائح عن المستهدف، وذلك بسبب الحرب في غزة.

وأشار الوزير إلى أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في 2010 عند 14.73 مليون سائح.

ولفت الوزير إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.

وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، هذا إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته 5 أمثال خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام 2022/2021، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي إنفاقه إلى الصفر.

ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى إتاحة 3 أمثالها حتى عام 2028، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد 561.85 ألف مقعد في أغسطس 2022 إلى 798.779 ألف مقعد في أكتوبر 2032.