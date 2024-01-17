60 % من ملكية مطار هيثرو ستنتقل إلى مستثمرين بينهم صندوق الاستثمارات

من المخطط انتقال 60% من ملكية مطار هيثرو إلى مجموعة مستثمرين تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي حيث يعتزم مساهمون آخرون يمثلون 35% من الشركة الأم لمطار لندن هيثرو الانضمام إلى "فيروفيال" الإسبانية في بيع حصصهم من الشركة.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرديان الفرنسية على حصة 25% في مطار هيثرو الدولي في لندن مقابل 2.4 مليار جنيه استرليني. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة).

وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.

ويعتزم الصندوق السعودي حاليا الاحتفاظ بحصة قدرها 10%، بينما تفكر "أرديان" في شراء المزيد، وفقا لمصادر مطلعة لـ"بلومبرغ".

يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.

والمساهمون المتبقون في مطار هيثرو هم صناديق الثروة السيادية من قطر والصين وسنغافورة، والتي من غير المرجح أن تبيع حصصها، بالإضافة إلى صناديق التقاعد من كيبيك وأستراليا ونظام التقاعد للجامعات في المملكة المتحدة، والتي قد تبيع، وفقا لصحيفة "التايمز".