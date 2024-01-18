دراسة بمشاركة "أوكسفورد" تتوقع استقبال السعودية 30 مليون سائح في 2024

قال معرض سوق السفر العربي 2024، اليوم الخميس، إن دراسة أجرتها مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز توقع أن تستقبل المملكة نحو 30 مليون سائح هذا العام لقضاء ليلة واحدة على الأقل، وذلك في الوقت الذي تتوقع فيه المملكة زيادة عدد الزوار إلى 150 مليونا بنهاية العقد الحالي.

وأشار المعرض في بيان إلى أن المملكة ستسلط الضوء خلال المعرض الذي يقام في دبي بين السادس والتاسع من مايو/أيار المقبل على فرصها المستقبلية في القطاع السياحي، إذ تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2030 بفضل الاستثمارات البارزة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المشاريع الضخمة والطموحة.

واستضافت المملكة 27.6 مليون سائح (زائر مبيت) في عام 2023 وفقا لبحث أوكسفورد ومعهد المحاسبين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال البيان نقلا عن وزارة السياحة السعودية إن السعودية استقبلت 14.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة 142% على أساس سنوي.

كما أشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في قطاع السياحة الداخلية في البلاد، مع زيادة الإنفاق بنسبة 16% في النصف الأول من 2023 وارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 6.3 ليلة بالمقارنة مع 4.6 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وأضاف البيان أن مفهوم السفر المسؤول بيئيا سيكون من أهم المحاور الرئيسية في المعرض هذا العام، لمواصلة الجهود المستدامة التي تم التركيز عليها خلال عام الاستدامة في الإمارات، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28، الذي عقد في دبي أواخر العام الماضي، وسيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيفية توظيف الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخلق قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.