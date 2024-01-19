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سياحة وسفر (تعبيرية - iStock)
سياحة وسفر (تعبيرية - iStock)
سياحة

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل في 2024

رجحت أن يزيد عدد السياح الدوليين بـ 2% مقارنة بعام 2019

مدريد - رويترز
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قالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تتعافى السياحة العالمية في 2024 بالكامل من تداعيات جائحة كوفيد-19، ورجحت أن يزيد عدد السياح الدوليين بـ 2% مقارنة بعام 2019.

وأضافت أن زيادة عدد الرحلات الجوية وتعافي الأسواق الآسيوية سيتيحان عودة كاملة لأنشطة السياحة في أنحاء العالم هذا العام على الرغم من أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، يشكل خطرا على قطاع السياحة لأنه قد يؤثر على رغبة الأفراد في تنفيذ خططهم للسفر.

وفي 2023، استعاد الطلب على السفر في أوروبا وإفريقيا تقريبا مستويات ما قبل الجائحة، فيما تجاوزها في الشرق الأوسط.

وحققت بعض الوجهات السياحية مثل دول جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي ودول أميركا الوسطى وشمال إفريقيا إنجازا في استقطاب عدد أكبر من السياح الدوليين في العام الماضي بالمقارنة مع 2019.

وتتوقع المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا السفر من دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي 2023، وصلت السياحة الدولية لنسبة 88% من مستويات ما قبل الجائحة، وتشير التقديرات إلى أن عدد المسافرين الدوليين بلغ حوالي 1.3 مليار مسافر.

ووفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

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