شركة طيران هندية جديدة تشتري 150 طائرة بوينغ من طراز ماكس

أعلنت أحدث شركة طيران هندية، يوم الخميس، اعتزامها شراء 150 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس، في أول عملية بيع ضخمة للشركة المصنعة منذ سقوط أجزاء من باب طائرة من طراز ماكس أخرى في منتصف الرحلة في وقت سابق من هذا الشهر.

أعلن فيناي دوبي، الرئيس التنفيذي لشركة أكاسا إير، عن طلبية طائرات بوينغ 737 ماكس 10 و737 ماكس 8-200 في معرض جوي في مدينة حيدر أباد بجنوب الهند.

وقال دوبي إن الطائرات ستزيد إجمالي طلبيات شركة بوينغ لشركة الطيران إلى 226. وتدير الشركة حاليا أسطولا مكونا من 22 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 وماكس 8-200، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ولم تكن أي من الطائرات من نفس طراز طائرة بوينغ 737 ماكس 9 التابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، والتي سقطت اجزاء من بابها بعد وقت قصير من إقلاعها في 5 يناير/ كانون ثان من بورتلاند بولاية أوريغون، ما أدى إلى حدوث ثقب في جسم الطائرة. وانخفاض الضغط في المقصورة، واضطرت الطائرة إلى القيام بهبوط اضطراري، دون وقوع أي إصابات خطيرة.

منذ إطلاق عملياتها في عام 2022، استحوذت شركة أكاسا إير على حوالي 4 بالمائة من السوق المحلية في الهند، وتخدم 18 وجهة. وتتطلع إلى توسيع شبكتها في الهند وجنوب آسيا.

وقالت ستيفاني بوب، مديرة العمليات في بوينغ، في بيان:"يظهر هذا الإنجاز قوة شراكتنا مع شركة أكاسا أكاسا إير".

ووفقا لتوقعات بوينغ للسوق التجارية لعام 2023 سيجري تسليم 2705 طائرات تجارية جديدة على مدى السنوات العشرين المقبلة لمنطقة جنوب آسيا، حوالي 90 بالمائة منها ستكون طائرات ذات ممر واحد.

تعد الخطوط الجوية الهندية، وإنديغو، وسبايس جيت، وفيستارا، وإير إنديا إكسبريس، وأكاسا إير من بين شركات الطيران الرئيسية في الهند.