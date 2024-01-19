مصر وبيلاروسيا تعتزمان فتح خط طيران مباشر بين القاهرة ومينسك

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن القاهرة ومينسك تدرسان مسألة فتح خط جوي مباشر بين عاصمتي الدولتين وطرق تربط بيلاروسيا بالمنتجعات والمدن المصرية على البحر الأحمر.

وقال أبو زيد في منشور على موقع فيسبوك (المحظورة في روسيا)، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزيري خارجية، مصر سامح شكري، وبيلاروسيا سيرغي ألينيك، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا: "أن الوزيرين اتفقا على دراسة مسألة خطوط الطيران المباشر بين مصر وبيلاروسيا، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع الجانب البيلاروسي للسماح لشركات الطيران المصرية بتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومينسك، وكذلك لربط العاصمة البيلاروسية بالمنتجعات السياحية المصرية، بهدف استقبال مزيد من السياح من بيلاروسيا في مختلف المدن السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة".

ووفقا لأبو زيد، أعرب شكري وألينيك عن تأييدهما لتكثيف العمل على تنظيم وعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتم خلال اللقاء مناقشة قضايا تطوير العلاقات في صناعات مثل الهندسة الثقيلة والنقل بالسكك الحديدية وصناعة الأغذية والميكنة الزراعية، كما أولى وزيرا خارجية مصر وبيلاروس اهتماماً خاصاً للوضع في قطاع غزة، وشددا على رفضهما لانتشار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

بموجب قرار صادر عن محكمة روسية بتاريخ 21 مارس 2022، تم تصنيف شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"انستغرام" شركة متطرفة يُحظر نشاطها في روسيا.