شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أوقفت شركات طيران دولية مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها بالإضافة إلى بعض الرحلات إلى لبنان والأردن، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من وإلى تل أبيب، فيما جددت شركات أخرى وقف الرحلات الجوية بسبب تصاعد الصراع.

أوقفت شركة (طيران الإمارات) جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب دون تقديم إطار زمني، وفق "رويترز".

كما علقت الخطوط الجوية التركية وخطوط بيجاسوس الرحلات إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

وألغت "طيران الخليج" جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

في حين استأنفت "الاتحاد للطيران" خدمات الركاب والشحن المقررة بين أبوظبي وتل أبيب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما ألغت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الأول من فبراير/ شباط.

أميركا الشمالية

أوقفت شركة "أميركان إيرلاينز" مؤقتا جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 29 مارس/ آذار، فيما ألغت "دلتا إيرلاينز"رحلاتها الجوية بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل/ نيسان.

وقالت "يونايتد إيرلاينز"إنها ستواصل تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى تسمح الظروف باستئنافها، كذلك ألغت "إير كندا" رحلاتها الجوية من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر، قائلة إنها ستستأنف الرحلات "بمجرد استقرار الوضع".

آسيا

وألغت "هاينان إيرلاينز" رحلاتها التي تربط بكين وشنغهاي بتل أبيب في الفترة من 12 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم تقدم "هاينان إيرلاينز" وهي شركة الطيران الصينية الوحيدة التي تسير رحلات بين الصين وإسرائيل، أي تحديث على موقعها الإلكتروني.

وألغت شركة "كاثي باسيفيك" الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 28 مارس/ آذار، كما ألغت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير" رحلاتها المقررة في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول بين إنتشون وتل أبيب، وقالت إنها تتوقع عدم انتظام الرحلات في المستقبل. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

ألغت شركة "إير آستانة" رحلة كانت مقررة من ألما اتا إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول وقالت في وقت لاحق إنها قد تلغي المزيد من الرحلات الجوية في حالة تفاقم الوضع. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

ألغت الخطوط الجوية الوطنية في أذربيجان رحلات ذهاب وعودة بين باكو وتل أبيب في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

أوروبا

استأنفت لوفتهانزا الألمانية ووحدتان تابعتان لها في سويسرا والنمسا وكذلك شركة "يورو وينجز" رحلاتها إلى إسرائيل في الثامن من يناير/كانون الثاني.

قررت "إير فرانس-كيه.إل.إم" استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا.

ألغت "رايان إير"، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثامن من يناير كانون الثاني. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

ذكرت بلومبرغ نيوز أن شركة (ويز إير) المجرية للطيران منخفض التكلفة قررت تمديد وقف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/آذار.

أوقفت "إيزي جت" البريطانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني وقالت إنها تراجع برنامج رحلاتها إلى تل أبيب بصورة منتظمة. ولم تقدم الشركة أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

أوقفت شركة "بريتيش إيروايز" البريطانية المملوكة لمجموعة "آي.إيه.جي" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 يناير/ كانون الثاني.

أوقفت "فيرجن أتلانتيك" رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 16 مارس/ آذار.

ألغت شركة "نرويجان إير" الرحلات الجوية من كوبنهاجن وستوكهولم إلى تل أبيب ورحلات العودة حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

قالت الخطوط الجوية الفنلندية (فين إير) إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

ألغت شركة طيران أيسلندا الرحلات المتبقية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تل أبيب. ولم تنشر أي تحديث آخر على موقعها على الإنترنت.

وألغت شركة "فويلينج" المملوكة أيضا لمجموعة آي.إيه.جي رحلاتها من وإلى تل أبيب، وكذلك من وإلى بيروت حتى 28 يناير/ كانون الثاني.

من المقرر أن تستأنف شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" رحلاتها إلى إسرائيل في الأول من فبراير/ شباط.

أوقفت (تاب) البرتغالية الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب دون تقديم إطار زمني.

ألغت شركة إيتا الإيطالية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 يناير/ كانون الثاني.

ألغت (إيجيان إيرلاينز) اليونانية جميع الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني وبيروت حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يرد أي تحديث آخر على موقعها الإلكتروني.

أوقفت الخطوط الجوية القبرصية خط لارنكا-تل أبيب حتى إشعار آخر اعتبارا من 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

ألغت شركة "طيران مالطا" عدة رحلات عودة حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني قائلة إنها ستعدل العمليات حسب الحاجة. ولم يرد أي تحديث آخر عبر موقعها على الإنترنت.

ألغت شركة طيران بلغاريا جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب دون تقديم إطار زمني.

قالت خطوط "لوت" الجوية البولندية إن الرحلات من تل أبيب يحتمل أن تتأجل أو تُلغى.