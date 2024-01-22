اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طيران الجزيرة
طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة
طيران

مسؤول: طيران الجزيرة الكويتية ستتسلم طائرة جديدة في مارس

ليرتفع أسطولها إلى 24 طائرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال مسؤول تنفيذي بطيران الجزيرة الكويتية، اليوم الاثنين، إن الشركة ستتسلم طائرة جديدة في مارس آذار المقبل ليرتفع أسطولها إلى 24 طائرة.

وأبلغ ناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة الصحافيين أن الشركة تعتزم أيضا تعزيز أسطولها إلى 50 طائرة خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أن حصة الشركة من التشغيل عبر مطار الكويت تصل حاليا إلى 28%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

استطلاع: 45% من الشركات الإماراتية تعرضت لهجمات سيبرانية في 2023 شركات هجمات سيبرانية استطلاع: 45% من الشركات الإماراتية تعرضت لهجمات سيبرانية في 2023

وأضاف العبيد أن الشركة تعمل على مشروع لتوسعة مبنى الركاب الحالي من خلال بناء مبنى ملاصق له يخصص للرحلات المغادرة على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.

وتوقع الانتهاء من توسعة المبنى والتشغيل خلال الربع الثالث من 2025.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تبدأ بوقف الحرب.. خارطة طريق أوروبية للسلام في الشرق الأوسط تبدأ بوقف الحرب.. خارطة طريق أوروبية للسلام في الشرق الأوسط
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط