طيران
مسؤول: طيران الجزيرة الكويتية ستتسلم طائرة جديدة في مارس
ليرتفع أسطولها إلى 24 طائرة
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قال مسؤول تنفيذي بطيران الجزيرة الكويتية، اليوم الاثنين، إن الشركة ستتسلم طائرة جديدة في مارس آذار المقبل ليرتفع أسطولها إلى 24 طائرة.
وأبلغ ناصر العبيد الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة الصحافيين أن الشركة تعتزم أيضا تعزيز أسطولها إلى 50 طائرة خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن حصة الشركة من التشغيل عبر مطار الكويت تصل حاليا إلى 28%، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف العبيد أن الشركة تعمل على مشروع لتوسعة مبنى الركاب الحالي من خلال بناء مبنى ملاصق له يخصص للرحلات المغادرة على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.
وتوقع الانتهاء من توسعة المبنى والتشغيل خلال الربع الثالث من 2025.
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