ملتقى السياحة السعودي ينطلق اليوم في الرياض

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من "ملتقى السياحة السعودي" بالشراكة مع منصة "روح السعودية"؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، تحت شعار "تعرف عليها"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين في عام 2023

وسيتضمن الملتقى، على مدار أيامه الثلاثة، 41 جلسة حوارية وورشة عمل، ستتناول مواضيع منوعة؛ منها: السياحة الداخلية، ونشأة الضيافة البديلة في المملكة، والمملكة كوجهة سياحية للمغامرات، ومن المُقرر أن تستعرض إحدى الندوات البحر الأحمر وافتتاحه كوجهة سياحية، بحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية.

وستتناول ورش العمل، الآليات والأساليب المتبعة للجذب السياحي؛ وفق المعايير العالمية. كما سيشهد (ملتقى السياحة السعودي) توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

ويُعد الملتقى؛ الذي تنظمه (فور إم إفنتس)، فرصة للتواصل والترويج لجمال الوجهات السياحية السعودية من خلال العارضين البالغ عددهم 104 عارضين؛ بهدف تطوير المنتجات السياحية للوجهات الداخلية، وخلق عملاء جدد، إضافة إلى تطوير شبكة الأعمال، ونشر الوعي السياحي بين كافة الحاضرين؛ وذلك لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن السعودية حققت تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2019، وذلك وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية باروميتر الصادر في شهر يناير/كان الثاني 2024.

وأسهمت النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، من حيث القيمة النسبية، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا على مستويات ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الوافدين 122% خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2019.