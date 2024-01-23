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الخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة
طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية - المصدر موقع الشركة
اقتصاد تونس

ارتفاع إيرادات الخطوط الجوية التونسية 16% في 2023

عدد الركاب زاد 14% إلى 2.5 مليون راكب خلال العام الماضي

دبي - العربية.نت
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أفادت بيانات صادرة عن الخطوط الجوية التونسية أن إيراداتها بلغت 1.58 مليار دينار في عام 2023 بزيادة 16% مقارنة بعام 2022.

وعزت الشركة وهي الناقل الوطني للبلاد ارتفاع الإيرادات إلى زيادة عدد الركاب الذين نقلتهم خلال العام الماضي 14% إلى مليونين و474 ألفا.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكاليف استئجار الطائرات بشكل كبير بسبب إضافة 5 طائرات إلى أسطولها عبر عقود تأجير طويلة المدى، بالإضافة إلى قيامها باستئجار طائرات لمرة واحدة خلال موسم الذروة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضحت أن تكاليف العمالة سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 12% رغم تقلص عدد موظفيها بنسبة 3% العام الماضي.

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