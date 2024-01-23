مشاكل بوينغ تتواصل.. أزمة جديدة تواجه طرازا آخر

تواجه شركة بوينغ أزمة جديدة بعد أن طلبت السلطات التنظيمية من شركات الطيران فحص طائراتهم من طراز "737 - 900 er".

وأوصت شركات الطيران بفحص سدادات الأبواب لهذا الطراز، الذي يعتبر أقدم من طراز ماكس 9 الذي تم تعليق طيرانه في وقت سابق هذا الشهر بعد حادثة لطيران ألاسكا.

ووفقا لبيانات شركة بوينغ، فقد تم تسليم 505 طائرات من نوع "737 - 900 er" لشركات الطيران على مستوى العالم.

وشهدت الفترة الأخيرة حوادث كثيرة طالت بوينغ بعد أن أعلنت شركة "ألاسكا إيرلاينز"، أنّها اكتشفت "قِطعاً غير مثبّتة جيّداً" في بعض طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9، وذلك بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس الطراز لحادث أثناء تحليقها.

فيما اضطرت طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز"، للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).

وأدت تلك الحوادث إلى إعلان إدارة الطيران الفيدرالية أنّها وافقت على خريطة طريق لشركات النقل لإكمال عمليات الفحص التي تشمل مقابس الأبواب اليسرى واليمنى والمكوّنات والمثبتات.

في حين انتشرت تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل حول مدى سلامة هذه الطائرات وصلاحيتها، لا سيما بعد قرار السلطات الأميركية الأخير.