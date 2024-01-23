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مطار الركاب الخاص في دبي الجنوب
سياحة

مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي يسجل 16.65 ألف رحلة العام الماضي

بنمو نسبته 8% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع محمد بن راشد للطيران سجل نتائج قياسية في 2023 هي الأعلى على الإطلاق في دبي من حيث حركة الطيران الخاص.

وأوضح المكتب في منشور على منصة "إكس" أن عدد الرحلات الخاصة وصلت إلى 16 ألفا و657 رحلة طيران بنمو 8% مقارنة بعام 2022، "ما يعزز مكانة دبي على خريطة الطيران العالمي، ويؤكد مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في حركة الطيران الخاص بالمنطقة".

ويعد مشروع محمد بن راشد للطيران أول منطقة حرة مخصصة للطيران في المنطقة، وبلغت قيمة الاستثمارات فيه 3مليارات درهم، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

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وكشف رسم توضيحي في المنشور أن حركة الطيران زادت 196%، مقارنة مع عام 2019، فيما بلغت قيمة استثمارات الشركات الجديدة في العام الماضي في المشروع 700 مليون درهم.

ويعتبر المشروع منظومة تضم مجموعة متنوعة من الحلول الجوية والأرضية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم بنية تحتية للطيران التجاري وصيانة الطائرات.

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