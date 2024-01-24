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اقتصاد عالمي

منظمة السياحة العالمية تغير اسمها إلى "UN Tourism"

إيرادات السياحة الدولية وصلت إلى 1400 مليار دولار

مدريد - فرانس برس
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أعلنت منظمة السياحة العالمية وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومقرها مدريد، الأربعاء، أنها ستغير اسمها ليصبح منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism.

وقالت المنظمة إن الهدف هو جعل ارتباطها بالأمم المتحدة أكثر وضوحًا، وأن يتعرف عليها الجمهور العام على نحو أفضل.

ويأتي هذا الأسم الجديد، الذي تم الكشف عنه بمناسبة افتتاح معرض فيتور الدولي للسياحة الذي يستمر حتى الأحد في مدريد، مصحوبا بشارة جديدة تمثل كرة عليها شخص يتحرك وشعارجديد هو "نقرِّب العالم".

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وقالت المنظمة في بيان إن الأسم الجديد يسمح لها "بالابتعاد عن الاسماء المختصرة" وجعل صورتها "أقرب" إلى أذهان الناس.

أنشئت المنظمة عام 1974 من أجل تطوير وترويج السياحة في العالم ويقودها منذ 2018 الجورجي زوراب بولوليكاشفيلي.

وهي تضم 160 دولة ولها مكاتب إقليمية في اليابان والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمغرب، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الإسبانية.

وتنشر المنظمة بانتظام تقديرات وتوقعات بشأن الحركة السياحية في كل منطقة وبلد.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الجمعة، سافر 1.3 مليار سائح إلى الخارج العام الماضي، وهو ما يمثل 88% من مستوى عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

ووصلت إيرادات السياحة الدولية إلى 1400 مليار دولار.

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