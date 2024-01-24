"طيران الإمارات" تعزز خدمة البرازيل والأرجنتين برحلة أسبوعية خامسة

أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة أسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو- بوينس آيرس، اعتباراً من 7 ديسمبر 2024. وسوف توفر الرحلة الأسبوعية الجديدة أيام السبت سعة أكبر لخدمة العاصمة الأرجنتينية، كما ستلبي الطلب المتنامي على السفر على هذا الخط. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الخدمة، التي تعمل عبر ريو دي جانيرو، للعملاء في الأرجنتين أيضاً مزيداً من الخيارات للسفر مباشرةً من وإلى البرازيل.

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلة الأسبوعية الخامسة بين البرازيل والأرجنتين ودبي «إي كيه 247/ 248» بطائرة بوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين.

وتقلع رحلة طيران الإمارات «إي كيه 247» من دبي في الساعة 8:05 صباحاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 15:55 عصراً، ثم تستأنف طيرانها إلى بوينس آيرس في الساعة 5:30 مساءً لتصلها في الساعة 8:55 مساءً. أما رحلة العودة «إي كيه 248»، فتغادر العاصمة الأرجنتينية في الساعة 11:30 ليلاً، وتصل إلى ريو دي جانيرو في الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، وتقلع من ريودي جانيرو متوجهةً إلى دبي في الساعة 2:55 صباحاً لتصلها في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل (اليوم التالي) وفقا لبيان من الشركة.

وسوف توفر الرحلة الجديدة اعتباراً من 7 ديسمبر المقبل 302 مقعد في الدرجتين السياحية والأعمال.

ومن المتوقع أن يسهم تعزيز خدمة طيران الإمارات إلى البرازيل والأرجنتين في توفير رحلات ربط إضافية للمسافرين بين هذين البلدين والوجهات الشهيرة الأخرى عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة واليابان وتايلاند وجزر المالديف ومصر وجمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ وتركيا وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا وإندونيسيا.

وأضافت الشركة في بيان أنه نظراً لكون البرازيل والأرجنتين موطناً لأكبر جاليتين لبنانيتين في أميركا الجنوبية، فإن طيران الإمارات تنقل بانتظام العملاء المسافرين من وإلى بيروت. ويمكن بالإضافة إلى ذلك لمواطني البرازيل والأرجنتين السفر من دون تأشيرة إلى دبي.

وتشمل أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى البرازيل والأرجنتين كلاً من الصين وهونغ كونغ وتايوان واليابان وأستراليا وروسيا والإمارات.

وسوف تساهم الرحلة الأسبوعية الخامسة أيضاً في تسهيل التجارة بين الأرجنتين والبرازيل وبقية العالم،وتستوعب طائرة البوينغ 777-200LR ذات الجسم العريض سعة شحن تصل إلى 20 طناً لكل رحلة لنقل الصادرات من الأرجنتين والبرازيل إلى المستهلكين في الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق أخرى، مع دعم استيراد السلع الأساسية، بما فيها الأدوية.