"العربية للطيران" تعلن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة وأثينا

أعلنت "العربية للطيران"، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى العاصمة اليونانية أثينا ابتداءً من 28 يونيو 2024.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بتعزيز خيارات السفر الجوي معقول التكلفة حول العالم.

وأضافت أن الخدمة الجديدة ستنطلق بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي مباشرة بين المدينتين.

وبحسب البيان، فإن "العربية للطيران" تهدف إلى المساهمة في دعم حركة السياحة والسفر بين البلدين وتزويد المسافرين بخيارات جديدة للسفر بغرض العمل والترفيه على حد سواء، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان.

وبهذه المناسبة قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "يسعدنا إطلاق رحلاتنا المباشرة بين مدينة الشارقة ومدينة أثينا المعروفة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية حيث تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد المسافرين بخيارات سفر سلسة ومدفوعة بالقيمة المضافة. ونتطلع قدمنا إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا لاستكشاف روائع مدينة أثينا".