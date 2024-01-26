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المغرب يستقبل عددا قياسيا من السائحين في 2023

بلغ 14.5 مليون زائر

الرباط - فرانس برس
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سجل المغرب رقما قياسيا في أعداد السياح الوافدين العام الماضي ناهز 14.5 مليون زائر، على ما أعلنت وزارة السياحة الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن السياحة "حققت إنجازا تاريخيا جديدا، فقد استقبل المغرب 14.5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34% مقارنة بسنة 2022".

وأضاف "على الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر ديسمبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1.3 مليون سائح".

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كان المغرب حقق الرقم القياسي السابق في عدد السياح الوافدين العام 2019 مع 13 مليون شخص، لكن جائحة كوفيد-19 أغرقت القطاع في أزمة حادة قرابة عامين.

وارتفع عدد الزوار الأجانب بحوالي 41% مقارنة مع العام السابق وشكلوا 49% من الوافدين.

وشكل المغاربة المقيمون في الخارج 51% من مجموع السياح الذين زاروا المملكة العام الماضي، بزيادة 27% مقارنة مع 2022.

واعتبرت وزارة السياحة أن "هذه الدينامية تؤكد جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة".

وكانت الوزارة ومهنيو القطاع في المملكة ينتظرون انتعاشه هذا العام واستقطاب أسواق جديدة، بعد بروز اسم المغرب في مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

يشكل السياح الأوروبيون عادة النسبة الأهم من الوافدين على المملكة ضمن الزوار الأجانب.

وتعتبر السياحة قطاعا أساسيا في الاقتصاد المغربي وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي.

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