فلاي بغداد تلغي جميع رحلاتها انتظارا للتحقيق بشأن العقوبات الأميركية

أعلنت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد اليوم الخميس أنها ستلغي جميع رحلاتها الجوية بينما لا يزال تحقيق الحكومة العراقية بشأن العقوبات الأميركية معلقا.

وقالت فلاي بغداد إن القرار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي للسماح بإجراء تحقيق.

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي على الفور على طلب للتعليق.

كانت شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران نددت بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها واعتبرت أنها "غير مبنية على أية أدلة مادية" واعتمدت على "معلومات مضللة".

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، شركة فلاي بغداد المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بـ "تقديم مساعدة" لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك "جماعات وكيلة عنه في العراق وسويا ولبنان".

بدورها، ردت الشركة قائلة إن قرار واشنطن "يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة".

وأضاف أن "فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية".

وطالبت الشركة وزارة الخزانة الأميركية بـ "أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها".

وأشارت إلى أنها "عملت لسنوات تحت الأشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل".