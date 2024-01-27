أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى من ميناء ميامي

تبدأ أكبر سفينة سياحية في العالم رحلتها الأولى يوم السبت بالانطلاق من ميناء ميامي بولاية فلوريدا.

وتغادر سفينة "أيقونة البحار"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال"، والتي يبلغ طولها من مقدمتها إلى مؤخرتها حوالي 365 مترا، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق سبعة أيام.

وقال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، هذا الأسبوع "سفينة أيقونة البحار تعد تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وأضاف: "ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة”.

عند كشف النقاب عن "أيقونة البحار" لأول مرة في أكتوبر/ تشرين أول عام 2022، حفزت السفينة "أكبر يوم وأسبوع" في حجز العطلات في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عاما.

تنقسم "أيقونة البحار إلى ثمانية مناطق وتتكون من 20 طابقا. تضم السفينة 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعما.

تستطيع السفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.