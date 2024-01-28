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سياحة

شركات الطيران الإسبانية تخطط لزيادة رحلاتها إلى مصر

الشركات أبرمت تعاقدات جديدة لزيادة معدل الرحلات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركات السياحة والطيران الإسبانية التي تنظم رحلات منتظمة للمقصد السياحي المصري، زيادة رحلاتها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان وزارة السياحة المصرية، فقد أكدت الشركات أنها أبرمت تعاقدات جديدة مع شركائهم المصريين؛ لزيادة معدل الرحلات إلى المقصد السياحي خلال موسمي الشتاء الحالي والصيف المقبل.

وأعرب مسؤولو شركات الطيران، عن ثقة شركاتهم في الإمكانيات السياحية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وأنها حريصة على استمرار التعاون مع شركات السياحة المصرية، لافتين إلى أنهم أعدوا خطة طويلة المدى لزيادة رحلات الطيران من العديد من المدن الإسبانية إلى مصر.

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جاء ذلك في ختام زيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ44 للمعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR2024.

وأجرى الوزير مجموعة لقاءات رسمية، وأخرى مهنية مكثفة مع عدد من شركاء المهنة في صناعة السياحة الدوليين من منظمي رحلات وشركات سياحة وشركات طيران، ومسؤولي ومالكي بعض المنشآت الفندقية، ولقاءات متنوعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.

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