"يونايتد إيرلاينز" تستأنف رحلات "بوينغ 737 ماكس"

قالت شركة يونايتد إيرلاينز للطيران، إنها استأنفت استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 السبت في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأميركية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق هذا الشهر.

ذكرت يونايتد أن أولى رحلات ماكس 9 منذ السادس من يناير/كانون الثاني أقلعت من نيوارك متجهة إلى لاس فيغاس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش) وعلى متنها 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد.

وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاغو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9، وفقا لـ"رويترز".

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير/كانون الثاني على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 171 طائرة بوينغ 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات، .

لكن الإدارة رفعت يوم الأربعاء أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.