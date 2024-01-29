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من مدينة جدة - آيستوك
من مدينة جدة - آيستوك
سياحة السعودية

انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية

دبي - العربية.نت
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انطلقت فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، والتي تستمر على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات.

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ويستهدف المعرض استقطاب أكثر من 40 ألف شخص من الزوار والسياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

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كما يسعى المعرض ليكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر في السعودية، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة ومبتكرة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية.

وتقول اللجنة المنظمة للمعرض إنه يقدم رؤية جديدة لعالم السفر والسياحة دعما لرؤية المملكة 2030 من حيث الإسهام في دعم السياحة السعودية.

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