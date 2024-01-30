ارتفاع السياحة الدولية في كوريا الجنوبية 245% العام الماضي

قالت وكالة الترويج السياحي التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في العام الماضي ارتفع إلى 63% من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وذكرت منظمة السياحة الكورية أن كوريا الجنوبية استقبلت نحو 11 مليون سائح دولي في العام الماضي، بزيادة 245% عن العام السابق.

وانخفض عدد السياح بشكل حاد من 17.5 مليون في عام 2019 إلى 2.52مليون في عام 2020 ثم إلى 970 ألف في عام 2021 وسط جائحة كوفيد-19،ولكن بدأ العدد في الارتفاع إلى 3.2 ملايين في عام 2022 وتجاوز 10 ملايين في عام 2023، بعد أن بدأت كوريا الجنوبية في رفع معظم قيودها المتعلقة بكوفيد-19 في عام 2022 وفق وكالة يونهاب للأنباء.

ويمثل السياح اليابانيون الجزء الأكبر من السياح الأجانب في كوريا الجنوبية في العام الماضي، حيث بلغ عددهم 2.32 مليون سائح، يليهم الصينيون بـ2.02 مليون سائح ثم الأميركيون بعدد 1.09 مليون سائح والتايوانيون 960 ألف سائح والفيتناميون 420 ألف وافد.

ووصل عدد السياح في شهر ديسمبر وحده إلى 1.037 مليون سائح ، وذلك الشهر السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه العدد المليون سائح وبلغ إجمالي عدد الزوار الأجانب إلى البلاد 63% من مستوى ما قبل الجائحة في عام 2019.

وسجل إجمالي عدد الكوريين الذين سافروا إلى الخارج 22.72 مليون سائح في العام الماضي، وهو ما يمثل 79% من مستوى عام 2019.

وفي العام الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة في كوريا الجنوبية بنسبة 26.4% على أساس سنوي إلى 13.52 مليار دولار، بينما ارتفع الإنفاق السياحي بنسبة 47.8% إلى 22.4 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل الميزان السياحي عجزا قدره 8.88 مليارات دولار، وفقا للوكالة.