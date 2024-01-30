"بوينغ" تؤجل إطلاق طرازها الجديد "737 ماكس 7"

تفاقمت أزمة شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات حيث سحبت الشركة طلبها للحصول على إعفاء من السلطات، كان من شأنه أن يسرّع التصديق على إطلاق طرازها الجديد 737 ماكس 7.

يأتي ذلك بعد أن طالب مشرعون شركة بوينغ بسحب طلبها لتسريع إطلاق الطراز الجديد، بعد أزمة انفجار مخرج طوارئ تابع لطيران ألاسكا الشهر الماضي من طراز بوينغ وهو ما أدى إلى أزمة ثقة للشركة.

وكانت بوينغ تأمل في إطلاق طرازها الجديد 737 ماكس 7 وماكس 10 بنهاية العام 2022 لكن حوادث الطيران التابعة لطائراتها دفع هيئة الطيران الفيدرالي للتدقيق في نوعية تصنيع الشركة لطائراتها.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير/كانون الثاني على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 171 طائرة بوينغ 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات، .

لكن الإدارة رفعت يوم الأربعاء الماضي، أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.