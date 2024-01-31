شركة "فلاي بغداد" تعلن عودة رحلاتها اعتبارا من يوم الخميس

أعلنت شركة "فلاي بغداد"، عودة رحلاتها اعتبارا من يوم غد الخميس بعد انتهاء مهمة لجنة التحقيق الحكومية وما قالت إنه "عدم وجود لأي أدلة على ما جاء في تقرير وزارة الخزانة الأميركية يخص علاقتها بفصائل مسلحة".

أعلنت شركة الطيران العراقية فلاي بغداد يوم الخميس الماضي أنها ستلغي جميع رحلاتها الجوية بينما لا يزال تحقيق الحكومة العراقية بشأن العقوبات الأميركية معلقا.

وقالت "فلاي بغداد" إن القرار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي للسماح بإجراء تحقيق.

كانت شركة "فلاي بغداد" العراقية للطيران نددت بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليها واعتبرت أنها "غير مبنية على أية أدلة مادية" واعتمدت على "معلومات مضللة".

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، شركة فلاي بغداد المنخفضة الكلفة ورئيسها التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشيباني بـ "تقديم مساعدة" لفيلق القدس، الجناح المسؤول عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وكذلك "جماعات وكيلة عنه في العراق وسويا ولبنان".

بدورها، ردت الشركة حينها قائلة إن قرار واشنطن "يستند إلى معلومات مضللة وخاطئة". وأضاف أن "فلاي بغداد تستنكر هذا القرار كونه غير مبني على أية أدلة مادية أو معنوية".

وطالبت الشركة حينها وزارة الخزانة الأميركية بـ "أي دليل مادي بإمكانه أن يدين الشركة أو إدارتها". كما أشارت إلى أنها "عملت لسنوات تحت الأشراف المباشر للحكومة العراقية ممثلة بسلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل".