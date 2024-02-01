"إياتا": 41.6% نموا لحركة السفر الدولية في العام الماضي

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن انتعاش السفر الجوي تواصل في ديسمبر الماضي وأن إجمالي حركة السفر لعام 2023 اقتربت أكثر لتلامس مستويات الطلب قبل وباء كورونا.

ووفق بيان صحافي صادر عن "إياتا" أمس فقد ارتفع إجمالي حركة السفر في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022، وبلغت حركة السفر لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستوياتها في 2019.

ونما إجمالي حركة السفر لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصلت إلى 97.5% من مستوى ديسمبر 2019 وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبلغت حركة السفر في الربع الرابع بشكل عام 98.2% من مستوياتها عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

ووفق بيان آخر صدر أمس عن "إياتا" وتناول حركة الشحن الجوي، فإن الانتعاش مستمر مع أداء استثنائي في الربع الأخير من عام 2023، وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مع تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي بدلاً من البحري.

وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019، ونمت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019، وبلغت حركة السفر في الربع الرابع 94.5% من مستوياتها عام 2019.

السفر المحلي

أما بالنسبة لحركة السفر المحلية لعام 2023 فقد نمت 30.4% مقارنة بالعام السابق وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9% من مستوى عام 2019 بأكمله.

ونمت حركة السفر المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3% أعلى من حركة السفر في ديسمبر 2019، فيما كانت حركة السفر في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "استمر الانتعاش القوي وبلغت حركة السفر في شهر ديسمبر من العام 2023 أقل بنسبة 2.5% فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع ما شجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024".

أداء الأسواق الدولية

وحول أداء الأسواق الدولية، فقد سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 126.1% في حركة السفر الدولية لعام 2023 بأكمله مقارنة بعام 2022، مع الحفاظ على أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق.

وارتفعت السعة بنسبة 101.8% فيما ارتفع عامل الحمولة بمقدار 9% ليصل إلى 83.1% مع ارتفاع حركة السفر في ديسمبر 2023 بنسبة 56.9% مقارنة بديسمبر 2022.

ونمت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية للعام بأكمله بنسبة 22% مقارنة بعام 2022، وزادت السعة 17.5%، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 83.8%.

وفي شهر ديسمبر ارتفع الطلب بنسبة 13.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وكانت حركة السفر في شهر ديسمبر أعلى من الشهر المقابل من عام 2019 لأول مرة منذ بداية الوباء.

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 33.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 26% وعامل الحمولة بنسبة 4.4 نقطة مئوية ليصل إلى 80.1%، كما ارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية زيادة سنوية في حركة السفر بنسبة 28.3% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وزادت السعة بنسبة 22.4%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 3.9 نقطة مئوية ليصل إلى 84.6%، وارتفعت حركة السفر في ديسمبر 2023 بنسبة 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة في حركة السفر بنسبة 28.6% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022 بأكمله، وارتفعت السعة السنوية بنسبة 25.4% وزاد عامل الحمولة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 84.7%، وهي الأعلى بين المناطق، كما ارتفع الطلب في شهر ديسمبر بنسبة 26.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022.

وارتفعت الحركة السنوية لشركات الطيران الإفريقية بنسبة 38.7% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ونمت السعة لعام 2023 بأكمله بنسبة 38.3%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.2 % ليصل إلى 71.9%، وارتفعت حركة السفر لشركات الطيران الأفريقية في ديسمبر 2023 بنسبة 9.5% مقارنة بديسمبر 2022.

انتعاش الشحن الجوي

و أظهرت بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية التي أصدرتها "إياتا" أمس أن الطلب على الشحن الجوي يواصل الانتعاش في 2023 مع أداء قوي بشكل خاص في الربع الرابع، ووصل الطلب على مدار العام بأكمله إلى مستوى أقل بقليل من عامي 2022 و2019.

وانخفض الطلب العالمي للعام بأكمله في عام 2023، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ التراجع للعمليات الدولية 2.2%، ومقارنة بعام 2019، انخفض الطلب خلال العام الماضي بنسبة 3.6% و3.8% للعمليات الدولية.

وارتفعت السعة في عام 2023، مقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2022، أما بالنسبة للعمليات الدولية فقد وصل الارتفاع إلى 9.6%، وبالمقارنة بمستويات عام 2019 فقد ارتفعت السعة بنسبة 2.5%، وبقيت مستقرة بالنسبة للعمليات الدولية.

وشهد شهر ديسمبر 2023 أداءً قوياً بشكل استثنائي، حيث تجاوز الطلب العالمي مستويات 2022 بنسبة 10.8% وبنسبة 11.5% للعمليات الدولية، وكان هذا أقوى أداء نمو سنوي خلال العامين الماضيين، وكانت السعة العالمية أعلى بنسبة 13.6% من مستويات 2022 وتتجاوز مستويات العام بـ14.1% للعمليات الدولية.

ووفق البيان الصادر عن "إياتا" فقد سجلت التجارة العالمية عبر الحدود نمواً للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وبقي التضخم في شهر ديسمبر في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقاساً بمؤشرات أسعار المستهلك، أقل من 3.5% على أساس سنوي، وأشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى الانكماش للشهر الثالث على التوالي، ما أثار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

واستمر مؤشرا مديري المشتريات لإنتاج الصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي في الارتفاع دون مستوى 50 في ديسمبر، وهي المؤشرات المعتادة للانكماش.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: "شهد عام 2023 استعادة أسواق الشحن الجوي ما فقدته من نمو في عام 2022 بعد الذروة غير العادية التي تبعت فيروس كورونا في عام 2021، وعلى الرغم من أن الطلب على مدار العام بأكمله كان أقل من مستويات ما قبل فيروس كورونا بنسبة 3.6%، إلا أن النمو الكبير في الربع الأخير يعد علامة على أن الأسواق تستقر لتكون أنماط الطلب أكثر طبيعية".

وأضاف: "ما شهده الطلب في الربع الأخير يضع الصناعة على أرض صلبة للنجاح في 2024 لكن مع استمرار عدم الاستقرار، بل تفاقمه في بعض الحالات، لا شيء مضمونا في الأشهر المقبلة".