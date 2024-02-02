شركات طيران تقرر عدم نقل مسافرين فرنسيين إلى عاصمة النيجر على رحلاتها

قررت شركات طيران تسير رحلات إلى نيامي عاصمة النيجر، التوقف عن نقل ركاب فرنسيين إلى هذه الوجهة، حسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر ملاحية، الأربعاء.

وجاء في مذكرة داخلية لشركة "اير بوركينا" اطلعت عليها وكالة فرانس برس "وفقا لسلطات النيجر لم يعد يسمح لأي مسافر يحمل الجنسية الفرنسية دخول أراضي النيجر وبالتالي لن يقبل بعد الآن فرنسيون على متن رحلاتنا إلى هذه الوجهة".

أفاد مصدر قريب من شركة الطيران ان "المسافرين الفرنسيين المتجهين إلى نيامي لم يعد بامكانهم الصعود الى طائرات" الخطوط الملكية المغربية "من دون تصريح خاص من سلطات النيجر وذلك منذ اسبوع تقريبا".

ورفضت شركات اخرى تسير رحلات إلى نيامي كالخطوط الجوية الإثيوبية وآسكي والخطوط الجوية التونسية و"الخطوط الجوية التركية" الرد على أسئلة وكالة فرانس برس حول ما إذا كانت تستمر في نقل فرنسيين الى النيجر.

كذلك، لم تؤكد سلطات النيجر بعد ردا على سؤال ما إذا اصبح الفرنسيون الراغبين أو الوافدون إلى نيامي أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها.

وذكرت مصادر ملاحية أن عددا من الفرنسيين منعوا من الدخول عند وصولهم إلى مطار نيامي.

وتدهورت العلاقات بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2022 الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن السفارة الفرنسية في النيجر التي أعلنت باريس إغلاقها قبل عيد الميلاد، مغلقة رسميا "حتى إشعار آخر" وستواصل أنشطتها من باريس.