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طيران الخليج
طائرة تابعة لشركة طيران الخليج
طيران

طيران الخليج تستأنف رحلاتها إلى 4 وجهات صيفية

تشمل الوجهات الأربع مدن نيس وشرم الشيخ والإسكندرية وبودروم

المنامة - بنا
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أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن استئناف رحلاتها إلى 4 وجهات صيفية خلال الموسم الذي يبدأ من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر.

تشمل الوجهات الأربعة مدينة نيس في الجمهورية الفرنسية، مدينتي شرم الشيخ والإسكندرية في جمهورية مصر العربية ومدينة بودروم في جمهورية تركيا.

ومن المقرر تسيير الرحلات إلى هذه الوجهات الصيفية بواقع رحلتين أسبوعياً على متن طائرات من طراز إيرباص A320 وA321.

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