دبي تتصدر مدن العالم في معدلات الإشغال الفندقي

تصدرت دبي مدن العالم في معدلات الإشغال الفندق على مستوى العالم بين 14 و20 يناير/كانون الثاني الماضي بدعم ارتفاع الطلب على السياحية الترفيهية في الإمارة.

إشغالات فنادق دبي بين 90 و95% في ليلة رأس السنة

ووفقاً لما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأحد، فقد بلغ متوسط إشغال الفنادق بالإمارة 82.9% مع ذروة الطلب على الغرف خلال موسم الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية.

وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية بإمارة دبي 708.3 دراهم (نحو 193 دولاراً)، بزيادة 4.5% على أساس سنوي.، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن بيانات مؤسسة "إس تي آر" للأبحاث والاستشارات الفندقية.

وتعد دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم حيث تتميز بالعديد من المعالم السياحية الشهيرة والفعاليات المتنوعة، كما توفر فرصاً للتسوق الفاخر، والترفيه المتنوع، والفنادق الفاخرة والمطاعم العالمية، ما يجذب العديد من السياح حول العالم.