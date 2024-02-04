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مطار العلا - واس
مطار العلا - واس
سفر

طيران الخليج يُدشن أولى رحلاته إلى مطار العُلا الدولي

مرتين أسبوعياً بدءاً من 3 فبراير

دبي - العربية.نت
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دشّنت اليوم شركة طيران الخليج، الناقل الجوي الوطني لمملكة البحرين، أولى رحلاتها إلى مطار العلا الدولي، حيث ستقوم الشركة بتشغيل خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعُلا مرتين أسبوعياً، بدءاً من 3 فبراير وحتى 6 مارس/آذار، ومن 10 أبريل/نيسان إلى 27 أبريل.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العُلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة، وفقا لما نشرته "وكالة "واس" السعودية الرسمية للأنباء.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، "يسعدنا أن نرحب بالزوار الجدد في رحلتهم إلى العُلا التي تتميز بتجربة ثقافية وسياحية، ويسهم إدراج العُلا على وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسة لعام 2024 في إظهار ما تقدمه هذه الوجهة التاريخية للمسافرين والزوار الدوليين ويحقق مساعينا في تسهيل الوصول للوجهة من خلال رحلات طيران دولية مباشرة من مراكز الطيران الدولية المجاورة".

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وخلال الأعوام الماضية شهد مطار العُلا الدولي، العديد من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية، لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العُلا، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من العام 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته.

ويتماشى تعزيز عمليات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطار مع أهداف العُلا المتمثلة في الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035، لتمثل نموذجاً رائداً لإستراتيجية سياحة عملية ومستدامة، تضمن استمرارية تميّز الوجهة في المستقبل.

يذكر أن الخطوط السعودية وسّعت نطاق رحلاتها إلى مطار العُلا الدولي عن طريق ربط العُلا بأوروبا عبر تسيير رحلات جوية مع باريس، وإضافة وجهات دولية إلى العُلا من دبي والدوحة وكذلك القاهرة.

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