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منتجع سياحي في مدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز) سياحة مصر مناسبة
منتجع سياحي في مدينة شرم الشيخ المصرية (رويترز)
اقتصاد مصر

وزير السياحة المصري: ارتفاع عدد السياح 9% منذ بداية العام

عدد السياح الوافدين زاد إلى مستوى "قياسي" عند 14.9 مليون زائر في 2023

دبي - العربية.نت
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قال وزير السياحة المصري أحمد عيسى، اليوم الأحد، إن عدد السياح الوافدين إلى مصر منذ بداية هذا العام ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2023.

وأضاف عيسى في بيان نشرته وزارة السياحة عقب اجتماع مع ممثلين لشركة فيزا للمدفوعات الرقمية، أن الربع الأخير من عام 2023 حقق رقما "قياسيا" في أعداد السائحين الوافدين للبلاد، مشيرا إلى أنه ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام 2010.

وكان عيسى ذكر في يناير/كانون الثاني الماضي أن عدد السياح الوافدين إلى مصر زاد إلى مستوى "قياسي" عند 14.9 مليون زائر في 2023، موضحا أن الرقم القياسي السابق لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في 2010 عند 14.73 مليون سائح، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير له نهاية الشهر الماضي أن قطاع السياحة في مصر كان أقل تضررا عن نظيره في بعض الاقتصادات الأخرى بالمنطقة كالأردن ولبنان.

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