وزير السياحة السعودي: 27 مليون سائح أجنبي دخلوا المملكة في 2023

قال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن 27 مليون سائح أجنبي دخلوا السعودية في 2023، مؤكدا أن استراتيجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجديدة لرؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح (80 مليونا من الداخل و70 مليونا من الخارج.

وأضاف الخطيب في كلمته بأعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة أن صندوق التنمية السياحية وفر تمويلاً بـ35 مليار ريال منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص وقع عقوداً لإنشاء 75 ألف غرفة فندقية.

وتابع: لدينا اليوم 280 ألف غرفة فندقية، ونستهدف الوصول إلى 550 ألف غرفة فندقية مستهدفه للعام 2030.

كان الخطيب أكد الشهر الماضي أن المملكة تتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وأكّد الوزير خلال مشاركته حينها خلال جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.