اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سياحة السعودية

وزير السياحة السعودي: 27 مليون سائح أجنبي دخلوا المملكة في 2023

الخطيب: القطاع الخاص وقع عقوداً لإنشاء 75 ألف غرفة فندقية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن 27 مليون سائح أجنبي دخلوا السعودية في 2023، مؤكدا أن استراتيجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجديدة لرؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح (80 مليونا من الداخل و70 مليونا من الخارج.

وأضاف الخطيب في كلمته بأعمال النسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة أن صندوق التنمية السياحية وفر تمويلاً بـ35 مليار ريال منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص وقع عقوداً لإنشاء 75 ألف غرفة فندقية.

وتابع: لدينا اليوم 280 ألف غرفة فندقية، ونستهدف الوصول إلى 550 ألف غرفة فندقية مستهدفه للعام 2030.

"السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023 شركات بنوك السعودية "السعودي الفرنسي" يوصي بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2023

كان الخطيب أكد الشهر الماضي أن المملكة تتوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى يهدف لتطوير القطاع الساحي، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم يبحثون عن أشياء جميعها موجودة في المملكة.

وأكّد الوزير خلال مشاركته حينها خلال جلسة حوارية بعنوان "قيادة التحول في صناعة العقار" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، أنّ المملكة تطمح من خلال المشروعات الكبرى للوصول إلى 150 مليون زائر في حلول عام 2030، حيث يهدف القطاع السياحي إلى المساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان تفاصيل الحالة الصحية الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط