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سياحة في المغرب
سياحة في المغرب
اقتصاد المغرب

وزيرة:‭ ‬انتعاش قطاع السياحة في المغرب فاق التوقعات

أكدت أن عائدات السياحة زادت بنسبة 12% في 2023

الرباط - رويترز
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قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، إن القطاع السياحي المغربي يشهد انتعاشا فاق توقعات الحكومة بوصول 14.5 مليون سائح في 2023 أي بزيادة مليون سائح عن الرقم الذي كان متوقعا.

وأضافت الوزيرة في عرض لها أمام لجنة بمجلس النواب، أن الوصول إلى هذا العدد يعني أيضا زيادة بمقدار 34% مقارنة بعام 2022، و12% مقارنة مع 2019.

كما زادت عائدات السياحة بنسبة 12% إلى 105 مليارات درهم (10.3 مليار دولار) ارتفاعا من 93.6 مليار درهم في 2022.

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وأوضحت الوزيرة أن الحكومة "اتخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب"، وأن المغرب "يسعى إلى دخول نادي أول 15 وجهة سياحية في العالم في أفق 2030".

كانت عمور قد أعلنت في وقت سابق أمام مجلس النواب أن المغرب أبرم عقودا مع مستثمرين عالميين لإعادة هيكلة وفتح فنادق مغلقة بأغادير وورزازات في الجنوب، وذلك استعدادا لاحتضان بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030.

وأوضحت أن الحكومة بدأت بهاتين المدينتين "نظرا للنسبة الكبيرة من الفنادق المغلقة بهما"، وستعمل على "فتح عدد من الفنادق المغلقة بعدد من المدن المغربية".

ويستهدف المغرب استقبال 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026 مع إطلاق مسارات طيران جديدة، و26 مليونا بحلول عام 2030 عندما يشارك في استضافة كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال.

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