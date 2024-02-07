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مطار الملك خالد الدولي في الرياض
مطار الملك خالد الدولي في الرياض
سياحة السعودية

"تشاينا إيسترن" تطلق رحلات جديدة إلى الرياض في أبريل المقبل

بواقع 3 رحلات أسبوعياً

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركة الطيران الصينية "تشاينا إيسترن" تسيير رحلات جديدة إلى العاصمة السعودية الرياض في الصيف المقبل.

وكشفت الشركة عن جدولة مسار "Shanghai Pu Dong" – الرياض، بواقع 3 رحلات أسبوعيا بطائرة إيرباص "A330-200" اعتبارًا من 8 أبريل المقبل، بحسب ما نقله موقع "إيروراتس" المختص بمتابعة أخبار شبكات الطيران العالمية.

وفي سبتمبر الماضي، أﻋﻠﻨﺖ جمهورية اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ خلالها السعودية وجهةً ﺳﯿﺎﺣﯿﺔً رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺼﯿﻨﻲ، وﺗﺴﻤﺢ بموجبها ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺼﯿﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔر إﻟﻰ السعودية ﻣﻦ ﺧﻼل المجموعات السياحية.

"الطيران المدني" السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات سياحة وسفر طيران "الطيران المدني" السعودية تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

وﻗﺪ ﺗﻢ إدراج اﻟﺼﯿﻦ ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أصل 57 دوﻟﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﯿﺮة الإلكترونية في السعودية، واﻟﺘﺄﺷﯿرة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ إﺻﺪار ﺗﺄﺷﯿﺮة اﻟﻤﺮور اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 96 ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ الوجهة النهائية، ﻛﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ ﻣﻨﺼﺔ "روح اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة، ووﻓﺮت ﺣﻠﻮل اﻟﺪﻓﻊ الإلكترونية اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﺼﯿﻨﻲ.

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