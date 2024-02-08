شركة "دان" توقع مذكرة تفاهم مع شركة عبد المحسن الجبر للسياحة

وقعت شركة "دان" المتخصصة في مجال السياحة الريفية والبيئية وسياحة المغامرات والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لبحث فرص التعاون في مجالات، بينها إدارة وتشغيل المزارع والنزل الريفية المحلية مع شركة عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر للسياحة.

وتم توقيع المذكرة خلال مشاركة "دان" في الدورة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي ينظمه الصندوق لدعم مبادراته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.



وتعد هذه المذكرة الأولى التي توقعها شركة دان مع أحد شركاء الإدارة المستقبليين، مع توقعات بتعزيز التعاون خلال الأسابيع المقبلة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة دان عبد الرحمن أبا الخيل "نهدف في شركة دان إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير تجارب مميزة تتيح للزوار التعرف عن كثب على ثقافة المملكة وتقاليدها، بما يشمل الفنون والحرف والمأكولات المحلية، ويفتتح الإعلان عن هذه الشراكة مجموعة من خطوات التعاون، ويؤكد التزامنا الراسخ بتأسيس شراكات طويلة الأمد وتعزيز جوانب التعاون مع شركائنا لدعم قطاع السياحة في المملكة والمساهمة في الازدهار المستدام للأجيال القادمة".

و قال المدير الإداري لشركة عبد المحسن بن عبد العزيز الجبر للسياحة مشاري الجبر "يسعدنا أن نكون أول شركاء الإدارة لشركة دان، من خلال عروض شركة عبد المحسن بن عبدالعزيز الجبر للسياحة التي تلتزم بتقديم تجربة لا مثيل لها لزوار الأحساء، بما يضمن حصولهم على تجربة تجمع بين التواصل مع الطبيعة وتناول الأغذية العضوية، فضلا عن الاستمتاع بتجارب الإقامة المريحة، ويضمن لنا التعاون مع شركة دان توفير هذه الخدمات وفق أعلى المعايير، مما يسهم في الارتقاء بأهداف السياحة في المملكة".

تأسست شركة دان في عام 2022، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الأصول والتجارب، بما يشمل المنتجعات الراقية، والمزارع، والنُزل الريفية،ما تسعى الشركة إلى تسليط الضوء على التنوع الزراعي والطبيعي الغني في المملكة، لتعزيز التواصل مع الطبيعة من خلال تطوير مجموعة مميزة من تجارب السياحة الريفية والبيئية والترفيهية.