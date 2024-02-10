اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
طيران

الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل

سيجري تشغيل طائرات أصغر عما كانت تستخدم قبل الحرب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل المقبل، بعدما أوقفتها في أكتوبر الماضي بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت شركة الطيران إنها "ستستأنف رحلاتها في الأول من أبريل" إلى تل أبيب.

وسيتم تشغيل الخط أربع مرات في الأسبوع ولكن بطائرات أصغر من تلك التي كانت تستخدم قبل الحرب، وذلك بسبب توقعات ضعف الطلب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل سياحة وسفر طيران شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

وتوقفت شركات طيران عن تسيير رحلات إلى إسرائيل بعد بداية الحرب، لكن العديد منها أعلنت منذ ذلك الحين استئناف رحلاتها، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية و"لوفتهانزا" و"راين إير".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
البنتاغون يؤكد إلحاق "أضرار جسيمة" للحوثيين البنتاغون يؤكد إلحاق "أضرار جسيمة" للحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط