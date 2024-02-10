طيران
الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل
سيجري تشغيل طائرات أصغر عما كانت تستخدم قبل الحرب
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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في أبريل المقبل، بعدما أوقفتها في أكتوبر الماضي بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت شركة الطيران إنها "ستستأنف رحلاتها في الأول من أبريل" إلى تل أبيب.
وسيتم تشغيل الخط أربع مرات في الأسبوع ولكن بطائرات أصغر من تلك التي كانت تستخدم قبل الحرب، وذلك بسبب توقعات ضعف الطلب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتوقفت شركات طيران عن تسيير رحلات إلى إسرائيل بعد بداية الحرب، لكن العديد منها أعلنت منذ ذلك الحين استئناف رحلاتها، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية و"لوفتهانزا" و"راين إير".
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