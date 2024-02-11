6 مليارات رحلة محلية متوقعة للسياح الصينيين في 2024

توقع تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية للسياحة أن يُجري السياح الصينيون أكثر من 6 مليارات رحلة سفر محلية في عام 2024، وأن يتجاوز العدد الإجمالي للسياح الوافدين والمغادرين الذين يسافرون دولياً 260 مليوناً.

فورة سفر في الصين بمناسبة رأس السنة الصينية

ويُسلط التقرير الصدر حديثاً والذي يتضمن مراجعة لأداء السياحة الصينية في عام 2023 وتوقعات العام 2024، يسلط الضوء على الانتعاش البارز الذي شهده قطاع السياحة في العام المنصرم.

وأظهرت نتائج الأرقام الواردة في التقرير تسجيل السفر الداخلي في الصين نمواً بأكثر من 100% على أساس سنوي في عام 2023 في كل من الإيرادات وعدد السياح، ما يسجل انتعاشاً بأكثر من 80% عن المستوى المسجل في عام 2019.

كما ارتفعت السياحة الدولية الداخلية والخارجية، حيث تجاوز العدد الإجمالي للسائحين 190 مليوناً، بزيادة أكثر من 280% عن العام السابق.

وقال فريق البحث للأكاديمية إن رغبات الصينيين في السفر ظلت مرتفعة طوال عام 2023، حيث أبلغ السائحون عن مستوى عالٍ من الرضا.