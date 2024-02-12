مصر للطيران تصدر توضيحا بشأن بيع التذاكر بالدولار بعد فيديو مثير للجدل

قالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنها لا تصدر تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية، وذلك في ضوء ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شركة مصر للطيران بإصدار تذاكر طيران داخل مصر بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري.

وذكرت الشركة، أنها تلتزم بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري والتي تنص على إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر والتي تبدأ من مصر إلى الوجهات الخارجية وذلك بالعملة المحلية (الجنيه المصري).

وكذلك عدم إصدار أي تذاكر من داخل مصر للرحلات التي تبدأ من خارج الجمهورية.

وجاء ذلك بعد تداول فيديو على مواقع التواصل، حول حجز تذاكر الركوب على خطوط "مصر للطيران" بالدولار بدلاً من الجنيه المصري، شكت فيه إحدى الفتيات، من تعثر حصولها على تذكرة سفر على خطوط الشركة الوطنية المصرية بسبب رغبة الأخيرة في حجز التذكرة بالعملة الصعبة وهي الدولار.

وتحد مصر من السحب بالدولار من البنوك نتيجة أزمة شح العملة الأجنبية، وزيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية.