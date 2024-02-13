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سياحة

ارتفاع إيرادات الفنادق العمانية 23.4% بنهاية 2023

سجلت 229.25 مليون ريال عُماني

دبي - العربية.نت
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ارتفعت إيرادات الفنادق بسلطنة عمان ذات التصنيف من (3 – 5) نجوم بنهاية عام 2023 بنسبة 23.4 %، لتصل إلى 299.25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 185.77 مليون ريال في عام 2022.

عزت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا الارتفاع إلى نمو إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27.1%، مسجلا 2.07 مليون نزيل بنهاية عام 2023م مقارنة بنحو 1.63مليون نزيل بنهاية عام 2022م، فيما سجل معدل الإشغال نموًّا بـ %8.8 %.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد النزلاء العُمانيين 10 %، ليصل عددهم إلى 769.79 ألف نزيل ، كما زاد عدد النزلاء الخليجيين 23.8 %، إلى 198.5 ألف نزيل تقريبا و489 نزيلًا، وارتفع عدد النزلاء الأوروبيين بنسبة 43.6 %، ليبلغ 517.27 ألف نزيل.

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وسجل عدد النزلاء من الأميركتين 57.75 ألف نزيل فيما بلغ عدد النزلاء من القارة الأفريقية 11.67 ألف نزيل بنسبة نمو 29.2 %، كما ارتفع عدد النزلاء الآسيويين بـ 35.2 %، ليبلغ 297.27 ألف نزيل ومن أوقيانوسيا 44.72 ألف نزيل بارتفاع نسبته 133.8%.

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