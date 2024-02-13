السياحة تساهم بـ15.6% من الناتج المحلي بالأردن في 2023

قال وزير السياحة والآثار الأردني، مكرم القيسي إن الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي خلال الفترة (2023-2033) لتوفير 99 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار في القطاع وزيادة الدخل السياحي.

وأوضح أن قطاع السياحة حقق دخلاً سياحياً يعادل 116%من المستهدفات خلال العام الماضي 2023، ووصلت نسبة أعداد الزوار إلى 122 % من مستهدفات الرؤية، في و بلغت مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 نحو 15.6 %، وهي الأعلى منذ 24 عاما.

وأكد أن القطاع السياحي حقق نمواً ملحوظاً في عهد الملك عبد الله بن الحسين بمعدلات فاقت المستهدفات الموضوعة سنوياً، منها وصول عدد الزوار الدوليين خلال العام الماضي إلى 6.354 مليون زائر، كما بلغ الدخل السياحي لنفس الفترة نحو 5.254 مليار دينار، في حين وصل عدد الزيارات للمواقع السياحية والأثرية إلى 6 ملايين زيارة وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى ارتفاع أعداد المنشآت السياحية في عهد الملك عبد الله حتى وصلت إلى 3324 منشأة سياحية، و بلغ عدد الفنادق 638 فندقا في عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 51 % مقارنة بعام 1999 الذي بلغ عدد الفنادق فيه 422 فندقا، كما زاد أعداد الغرف الفندقية في مختلف أنحاء المملكة بنسبة 89 %حتى وصلت في العام الماضي إلى 30505 غرفة مقارنة بنحو16181غرفة في عام 1999".

و قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبدالرزاق عربيات، إن الهيئة أطلقت الهوية الجديدة الخاصة بالأردن (مملكة الزمن Kingdom of Time)، وعملت على وضع الأردن على خريطة السياحة كوجهة عالمية عن طريق الترويج للمنتج السياحي، واستخدام الذكاء الإصطناعي في الترويج للمملكة.

وبين أن الهيئة قامت باستحداث منصات متخصصة بالسياحة العلاجية لعرض المنتج السياحي العلاجي الأردني، وانشاء مواقع الكترونية متخصصة تابعة للهيئة للترويج للسياحة في الأردن بمختلف أنماطها.

وأشار الى أن الهيئة عقدت شراكات مع العديد من شركات الطيران منخفض التكاليف وعددها 5 شركات لربط الأردن بالعديد من الوجهات والدول من خلال هذه الشراكات، ما أدى الى زيادة إمكانية الوصول إلى الأردن من مختلف الدول عبر 25 وجهة من 17 دولة، مبيناً أنه جرى ايضاً استقطاب طيران مباشر لعمان من 37 دولة و69 مدينة و78 مطارا، إلى جانب قدوم الطيران العارض الى المملكة من 9 دول.