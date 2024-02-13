مصر.. الوجهة الأكثر بحثًا في السعودية لقضاء عطلة يوم التأسيس

ارتفع عمليات البحث عن رحلات طيران في السعودية في الأسبوع المتعلق بيوم التأسيس المملكة العربية السعودية بنسبة 71% لعام 2024، مقارنة بعام 2023.

وبحسب بيانات "Skyscanner"، التي اطلعت عليه "العربية Business"، فإن السياحة الداخلية في السعودية آخذة في الارتفاع أيضا حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى بين الوجهات، الخمس، التي يتم البحث عنها بين المقيمين عند التخطيط إلى أين سيذهبون خلال عطلة عيد التأسيس.

بالإضافة إلى ذلك، تحتل أداة البحث "Everywhere" المرتبة الرابعة بين أكثر المصطلحات بحثًا بين المقيمين في المملكة، مما يدل على أن المسافرين ما زالوا يبحثون عن الوجهة التي يمكنهم الذهاب إليها، خاصة إذا كانت الميزانية محدودة.

ويوافق يوم الخميس 12 شعبان 1445هـ الموافق 22 فبراير 2024م، موعد إجازة يوم التأسيس في السعودية.

وفي يلي أكثر 10 وجهات دولية بحثا في السعودية خلال أسبوع يوم التأسيس 22 فبراير من عام 2024، بحسب بيانات "Skyscanner":

مصر الهند تركيا الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة المغرب تايلاند إيطاليا فرنسا اندونيسيا

وفي هذا الإطار، يقول خبير السفر في "Skyscanner" أيوب المأمون إن "مع اقتراب عطلة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، من الواضح أن المسافرين حريصون على تحقيق أقصى استفادة من عطلاتهم مع استراحة قصيرة حيث أن أكثر من 70% من عمليات البحث عن رحلات الطيران تكون لرحلات مدتها أسبوع واحد أو أقل".

وأضاف: "مع ارتفاع الطلب على السفر في أسبوع التأسيس بنسبة 71% مقارنة بالعام الماضي، تحتل النقاط الساخنة التقليدية مثل مصر والهند وتركيا أعلى مرتبة حيث يتطلع المسافرون في المملكة العربية السعودية إلى التواصل مع الأصدقاء والعائلة في عطلة يستحقونها عن جدارة".