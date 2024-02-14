وزير: تقلص خسائر "الطيران العماني" في 2023 وتعيين رئيس تنفيذي جديد قريبا

قال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني وزير النقل والاتصالات اليوم الأربعاء إن خسائر الشركة تقلصت في 2023 دون اللجوء للاقتراض من بنوك تجارية أو الحصول على دعم حكومي.

وأوضح سعيد بن حمود المعولي، أن الشركة سجلت نموا في الإيرادات كما تحسن أدائها المالي.

لكن الوزير لم يفصح عن الأرقام التي حققتها الشركة سواء على صعيد الخسائر أو الإيرادات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف الوزير "النتائج الإيجابية المحققة جاءت ثمرة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات الإستراتيجية لمستهدفات برنامج خطة التحول المعلنة في أغسطس/آب الماضي لمعالجة مشكلة الديون المتراكمة والخسائر التشغيلية طويلة الأمد.

وقال المعولي إنه سيتم الإعلان قريبا عن تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما بالتوازي مع إجراء تقييم شامل للمناصب التنفيذية والإدارية المتبقية.

وأشار الوزير إلى اتخاذ قرار "لتحديد الحجم المناسب" لأسطول الشركة ومراجعة شبكة الوجهات بالمحور التجاري بخطة التحول.

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وأضافت "التغييرات الإستراتيجية في شبكة وجهات الطيران العُماني وأسطول الشركة ستؤدي حتما إلى فائض في الأسطول، مما يتطلب اتخاذ قرارات بشأنها من بينها ترشيق بعض الجوانب التنفيذية والإدارية وإصدار الهيكل التنظيمي الجديد بما يتناسب احتياجات المرحلة من جميع النواحي".

وأضاف أن "هذه الإجراءات جزء من عملية إعادة هيكلة تنظيمية أوسع ستعمل على تقييم القدرات الحالية وإعادة مواءمتها مع متطلبات المرحلة والسوق، وتهيئة كوادر مؤهلة لقيادة هذا التحول الإستراتيجي".