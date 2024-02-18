السعودية تبحث تعزيز الربط الجوي مع "أميركا" و"سنغافورة" و"الصين"

يبدأ وفد رفيع المستوى من منظومة قطاع الطيران المدني في السعودية برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج غدًا، زيارة رسمية دولية إلى كلٍ من جمهورية سنغافورة وجمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 19 إلى 29 فبراير 2024، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز الربط الجوي، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية السعودية 2030".

وتأتي الزيارات امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور قطاع النقل الجوي في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاع، بهدف إيجاد المزيد من خيارات السفر، والإسهام في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بينهما.

ويستهل الوفد الزيارة لجمهورية سنغافورة، حيث سيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قمة شانغي للطيران ومعرض سنغافورة الجوي، إضافة إلى المشاركة في معرض الطائرات المروحية العالمي بمدينة أنهايم الأميركية ، كما أنه من المقرر أن يلتقي – ضمن أجندة الزيارة – عددًا من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين بالشركات المتخصصة بمجالات الطيران المدني، علاوة على عقد اجتماعات الطاولة المستديرة مع قادة الصناعة وعرض أحدث الإنجازات والفرص التي تتيحها الإستراتيجية الوطنية للطيران وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".