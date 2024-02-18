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سفر

المغرب يتوقع 30 مليون مسافر في مطاراته خلال 2024

بزيادة قدرها 23% لمطار مراكش

دبي - العربية.نت
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توقع المكتب الوطني للمطارات في المغرب تجاوز حركة النقل الجوي الإجمالي 30 مليون مسافر سنة 2024، بزيادة قدرها 23% بالنسبة لمطار مراكش المنارة، و22% بالنسبة لمطار أكادير المسيرة، و13% بالنسبة لمطار طنجة ابن بطوطة.

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واستهلت حركة النقل الجوي سنة 2024 بشكل واعد للغاية، إذ استقبلت مطارات المغرب خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024 ما مجموعة 2 مليون و277 ألفا و827 مسافراً، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ15% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.

وتوقع التقرير تجاوز حركة النقل الجوي الإجمالي 30 مليون مسافر سنة 2024، نقلا عن صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.

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واستهلت حركة النقل الجوي سنة 2024 بشكل واعد للغاية، إذ استقبلت مطارات المغرب خلال شهر يناير/كانو الثاني 2024 ما مجموعة 2 مليون و277 ألفا و827 مسافرا، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ15% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية تعود إلى نمو حركة النقل الجوي الدولي، بتسجيل أزيد من 2 مليون مسافر، وذلك بارتفاع قدره 16% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، مبرزا أن هذا السوق يمثل 91% من إجمالي حركة النقل الجوي.

كما عرف شهر يناير/كانون الثاني إطلاق خطوط جوية دولية جديدة على غرار: أكادير – نانت من قبل شركة الطيران VOLOTEA، وطنجة – القاهرة من طرف شركة الطيران CAIRO AIR، التي تدخل إلى سوق النقل الجوي بالمغرب لأول مرة.

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