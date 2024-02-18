المغرب يتوقع 30 مليون مسافر في مطاراته خلال 2024

توقع المكتب الوطني للمطارات في المغرب تجاوز حركة النقل الجوي الإجمالي 30 مليون مسافر سنة 2024، بزيادة قدرها 23% بالنسبة لمطار مراكش المنارة، و22% بالنسبة لمطار أكادير المسيرة، و13% بالنسبة لمطار طنجة ابن بطوطة.

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واستهلت حركة النقل الجوي سنة 2024 بشكل واعد للغاية، إذ استقبلت مطارات المغرب خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024 ما مجموعة 2 مليون و277 ألفا و827 مسافراً، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ15% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.

وتوقع التقرير تجاوز حركة النقل الجوي الإجمالي 30 مليون مسافر سنة 2024، نقلا عن صحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.

واستهلت حركة النقل الجوي سنة 2024 بشكل واعد للغاية، إذ استقبلت مطارات المغرب خلال شهر يناير/كانو الثاني 2024 ما مجموعة 2 مليون و277 ألفا و827 مسافرا، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ15% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدينامية تعود إلى نمو حركة النقل الجوي الدولي، بتسجيل أزيد من 2 مليون مسافر، وذلك بارتفاع قدره 16% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2023، مبرزا أن هذا السوق يمثل 91% من إجمالي حركة النقل الجوي.

كما عرف شهر يناير/كانون الثاني إطلاق خطوط جوية دولية جديدة على غرار: أكادير – نانت من قبل شركة الطيران VOLOTEA، وطنجة – القاهرة من طرف شركة الطيران CAIRO AIR، التي تدخل إلى سوق النقل الجوي بالمغرب لأول مرة.