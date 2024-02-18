"العلا" تستقبل أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية المباشرة

استقبل مطار العلا الدولي في محافظة العلا السعودية، الرحلة الأولى للخطوط الملكية الأردنية التي افتتحت مساراً جديداً مباشراً من عَمّان، حيث تعتزم الملكية الأردنية تسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار الملكة علياء الدولي في عَمّان ومطار العلا الدولي ابتداءً من تاريخ 16 فبراير/شباط.

طيران الخليج يُدشن أولى رحلاته إلى مطار العُلا الدولي

ويعكس إطلاق مسار الطيران الجديد إلى العلا جاذبيتها التراثية والاهتمام الذي تحظى به بفضل ما تمتلكه من تراث غني وطبيعة متنوعة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام على مدار العام، وفقا لـ"واس".

كما يشكل المسار الجديد جسراً تاريخياً يمتدّ إلى حقبة عظيمة شهدت فيها كلا المنطقتين ازدهار الحضارة النبطية القديمة التي تركت آثارها راسخةً حتى اليوم في كلّ من البتراء في الأردن، والحِجر في العلا، حيث توفر الرحلات الجديدة لعشاق التاريخ والثقافة استكشاف الارتباط التاريخي العريق بين المنطقتين ومعرفة الموروث الحضاري العريق المشترك بين البتراء والعلا.

يذكر أنّ الخطوط الجوية العربية السعودية قامت مؤخّراً بتوسيع مسارات الطيران لربط العلا بأوروبا من خلال رحلات جوية مباشرة من باريس إلى العلا، مع عودة رحلتها الموسمية التي أقلعت في 28 يناير/كانون الثاني 2024، إلى جانب إطلاق رحلات طيران الخليج المباشرة بين المنامة والعلا، والتي تسيّر رحلتين أسبوعياً حتى تاريخ 6 مارس، ثم من تاريخ 10 أبريل حتى 27 أبريل/نيسان.

كما تتوفر خيارات الطيران المباشر إلى العلا من دبي والدوحة والقاهرة ومدن مختلفة داخل المملكة.

ويأتي هذا التوسع في مسارات الطيران ليلعب دوراً في استيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار الذين تجذبهم العلا، بما يسهم في المضي قدماً لتحقيق هدف العلا المتمثل في الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035، مما يسهم في استدامة الوجهة للأجيال القادمة مع تعزيز جودة تجارب الزوّار.

وتلتزم العلا كذلك بتعزيز تجارب المسافرين في مطار العلا الدولي، من خلال تقديم أعلى معايير الترحيب التي تعكس كرم الضيافة السعودية، حيث يتم العمل على توسعة المطار لتوسيع عدد الركاب المسافرين سنوياً من 400 ألف إلى 6 ملايين مسافر، وتوفير تجربة ثرية للمسافرين من خلال أحدث المرافق والمنشآت المصممة وفق معايير عالمية المستوى.