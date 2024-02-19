أعداد المسافرين عبر مطار دبي تتخطى مستويات ما قبل كورونا

قالت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما في العالم، سجل زيادة بنسبة 31.7% في حركة الركاب العام الماضي إلى 86.9 مليون مسافر، متجاوزا مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ويقارن هذا مع 86.4 مليون شخص سافروا عبر المطار في عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في توقف قطاع الطيران العالمي.

وسارعت دبي، إلى إعادة فتح أبوابها بعد الجائحة. وساعد ذلك، إلى جانب تدفق الروس ورجال الأعمال بالإضافة إلى تخفيف القواعد الاجتماعية وقواعد التأشيرات، على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.

وكانت الهند الوجهة الأولى لمطار دبي الدولي من حيث حركة المرور إذ قصدها 11.9 مليون مسافر العام الماضي، تليها السعودية التي سافر لها 6.7 مليون، ثم بريطانيا وبلغ عدد المسافرين لها 5.9 مليون وباكستان التي سجل عدد المسافرين لها 4.2 مليون.

وقالت مطارات دبي إنها تتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 88.8 مليون مسافر في عام 2024، مما يجعل المطار على مقربة من الرقم القياسي المرتفع البالغ 89.1 مليون الذي سجله في عام 2018.

ومطار دبي الدولي متصل مع 262 وجهة في 104 دول من خلال 102 شركة طيران عالمية.