إياتا: مشكلات سلسلة إمداد الطيران ستدوم لبضع سنين أخرى

قال ويلي والش، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الاثنين، إن مشكلات سلسلة الإمداد التي تشكل تحديا لقطاع الطيران العالمي من المرجح أن تستمر لبضع سنوات أخرى.

"إياتا" للعربية: حركة السفر العالمي اقتربت من مستويات ما قبل كورونا

وفي كلمة ألقاها في قمة شانغي للطيران عشية معرض سنغافورة للطيران، قال والش إنه من المتوقع أن ينمو قطاع الطيران العالمي بنسبة 3.3% سنويا على مدار العشرين عاما القادمة.

وأشار والش إلى أنه من المرجح أن تقود منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا النمو بنسبة 4.5% سنويا خلال تلك الفترة.

وأضاف أن قطاع الطيران بحاجة إلى رؤية إنتاج أكبر لوقود الطيران المستدام، ويتعين على الحكومات تقديم حوافز لتحقيق ذلك.

وأظهر بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إفريقيا والشرق الأوسط "إياتا" ارتفاع حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019.