بدء تنفيذ الإعفاء الإلكتروني للسعوديين المسافرين إلى بريطانيا

يبدأ الخميس المقبل، تنفيذ نظام الإعفاء الإلكتروني للمواطنين السعوديين المسافرين إلى بريطانيا، لتكون تأشيرة ETA بدلاً عن تأشيرة EVW.

وتتميز التأشيرة بمدة صلاحية تصل إلى سنتين، كما أنها صالحة لدخول متعدد خلال فترة الصلاحية، وستكون رسوم التأشيرة رمزية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية.

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كما يمكن استخدام التأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو الدراسة القصيرة أو العلاج، وفقاً لما أعلنته سابقاً السفارة السعودية بلندن، على منصة "إكس".

كانت وزارة الخارجية السعودية، أطلقت أغسطس/الماضي الماضي، ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدخول المملكة.

وبحسب منشور للوزارة، فإن ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تتمثل في زيارة المملكة للدخول لمرة واحدة ولمدة إقامة تصل إلى 6 أشهر.

وتعد هذه الميزة تسهيلاً متقدماً في إجراءات الدخول وأحد القنوات التي يمكن لمواطني المملكة المتحدة الاستفادة منها لزيارة المملكة.